Агентство о вкладе новой ж/д Баку-Габала в туристический сектор

"Путешествие железнодорожным транспортом может стать одним из самых перспективных направлений внутреннего туризма в Азербайджане".

Об этом во время пресс-тура в Габалу АПА сообщил заведующий сектором регионального развития туризма Государственного агентства по туризму Эльгюн Джавадов, передает Day.Az.

Э.Джавадов отметил, что люди привыкли больше путешествовать на машине, и изменить эту привычку сначала будет сложно: "Мы считаем, что со временем люди смогут увидеть преимущества поездов и предпочтут именно этот транспорт, особенно если ехать с семьей".

Говоря о вкладе новой железнодорожной линии Баку-Габала в туристический сектор, представитель Агентства добавил, что ввод в эксплуатацию этой линии сыграет большую роль в привлечении туристов.