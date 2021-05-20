Сотрудница отеля обокрала постояльцев ради дорогостоящего отдыха на островах

Сотрудница отеля обокрала постояльцев ради поездки на испанский остров Менорка и избежала тюрьмы. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что 31-летняя Ребекка Уотерфолл (Rebecca Waterfall), работавшая менеджером в гостинице Principal в Манчестере, обманным путем использовала данные кредитной карты гостя, чтобы улететь в отпуск.

Британка заплатила 1 459 фунтов стерлингов за недельное пребывание на вилле премиум-класса вместе со своим партнером и ребенком.

Кроме того, преступница уже успела подготовиться к отдыху: она купила на Amazon детскую шляпу от солнца и полотенце-пончо, а также обменяла валюту. Однако женщине не удалось улететь на море - прямо у стойки регистрации в аэропорту ее задержала полиция и отвезла в участок.

История с кредитной картой оказалась не первой подобной кражей сотрудницы. Ранее женщина отсидела в тюрьме за обман своего работодателя на 22 тыс. фунтов стерлингов. Тогда злоумышленница провела в заключении девять месяцев.

Суд признал женщину виновной, однако посчитал, что лишение свободы во второй раз "будет несправедливым". В итоге британке назначили 12 месяцев общественных работ.