Туризм в России сможет восстановиться к 2022 году

Глава Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила, что российский внутренний туризм может полностью восстановиться в начале 2022 года, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы ожидаем, что полностью показатели внутреннего туризма восстановятся в начале 2022 года. По динамике восстановления отрасли мы с прошлого года в лидерах среди всех стран", - заявила Догузова.

Также, по ее словам, долги российских туроператоров, которые возникли из-за отмены туров из-за пандемии коронавируса, снизились в шесть раз по сравнению с 2020 годом.

"С 44 млрд рублей до 7 млрд рублей, в том числе и благодаря тому, что прошлым летом заработали все внутренние направления", - пояснила Догузова.

Ранее стало известно, что отдых в России подорожал более чем на треть. Cредний чек на летний отдых в России в этом году составил 64 000 рублей.