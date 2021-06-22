Международный аэропорт Батуми увеличил количество принимаемых пассажиров

Международный аэропорт Батуми стал первым после пандемии аэропортом, в котором увеличилось количество пассажиров.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Грузия Online, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава. По ее словам, аэропорт Батуми за первые пять месяцев этого года, по данным за январь-май, принял на 16% больше пассажиров по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

"Примечательно, что в международном аэропорту Батуми выполняется 100-105 рейсов в неделю, что примерно столько же, сколько за аналогичный период 2019 года. Это очень хороший знак. Мы ожидаем, что международные аэропорты Тбилиси и Кутаиси скоро выйдут на уровень, который был до пандемии", - заявила Натия Турнава.

По информации министерства экономики, следует отметить, что за первые пять месяцев 2019 года в аэропорту Батуми восстановился уровень пассажиропотока на уровне 41%. По состоянию на июнь в международном аэропорту Батуми выполнено такое же количество рейсов, как и в наиболее активном и растущем с точки зрения воздушного сообщения 2019 году (частота 100-105 в неделю).