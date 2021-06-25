Турция ждёт туристов

Турецкие гостиницы в Анталии готовятся к возобновлению работы после продолжительного закрытия, вызванного пандемией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, по туристическому сектору страны коронавирус нанёс особенно сильный удар. В позапрошлом году в Турции побывали почти 43 миллиона туристов, доходы отрасли составили 34,5 миллиарда долларов. Годом позже число посетителей упало почти на 70%.

- Мы закрыты уже почти 20 месяцев, - делится Мурат Озболат, управляющий гостиницы. - Нас очень обрадовал отмен запрета на полёты из России, потому что где-то 70-80% постояльцев наших гостиниц - российские туристы. Если и Европа постепенно снимет ограничения, то есть надежда, что хотя бы отчасти удастся спасти туристический сезон этого года.

Два года назад, по данным турецкого министерства туризма, страну посетили почти 43 миллиона человек. Больше всего 6,9 миллиона - прибыли из России, 4,8 миллиона - из Германии.

- Думаю, давно уже пора было снимать ограничения на поездки в Турцию, - считает туристка из Германии. - Если их отменяют для других стран - для Испании или ещё каких-то, то нельзя исключать и Турцию, где тоже срочно нужны туристы, такие как мы, иначе здесь всё рухнет.

Между тем Великобритания и Франция внесли Турцию в красный список, требуя от приезжающих из этой страны семидневной самоизоляции. В связи с этим в Турции серьёзно опасаются ещё одного упущенного туристического сезона. В последние дни в стране фиксируется от пяти до шести тысяч новых случаев заболевания.