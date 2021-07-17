Список регионов России, где для туристов введены ковидные ограничения

Антиковидные меры, отданные "на откуп" регионам, могут преподнести туристам неприятные сюрпризы - в виде требования сертификата о вакцинации и других мер доказательства "коронавирусной безопасности" при заселении в отелях. Аналитический центр сервиса Туту.ру составил для туристов свежий актуальный список ограничений, и в том числе, в каких регионах могут спросить сертификат о вакцинации.

Как передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru, на данный момент в списке 14 регионов. И многие из них востребованы туристами.

А именно:

Республика Адыгея. С 19 июля здесь заселять в гостиницы будут только туристов, имеющих иммунитет после перенесённого заболевания либо вакцинации (подтверждается сертификатами), или туристов с отрицательным ПЦР-тестом (освобождаются дети до 14 лет).

Архангельская область. Туристам, прибывающим на Соловки, необходимо иметь документ об отсутствии COVID-19 или сертификат о вакцинации.

Республика Башкортостан. Здесь ограничивают перемещение - для поездки в междугородних и межрегиональных автобусах требуется сертификат о прохождении вакцинации (в том числе I компонентом вакцины), справка о наличии противопоказаний к вакцинации или ПЦР-тест, действительный в течение трёх суток со дня выдачи.

Республика Дагестан. Размещение туристов в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки о наличии антител.

Иркутская область. Здесь выделяются отдельные регионы, посетить которые можно только при предъявлении ПЦР или справки на антитела или справки о вакцинации (не относится к лицам до 18 лет).

Камчатский край. С 15 июля все туристы, прибывающие на Камчатку, должны предоставить результаты ПЦР-тестирования или справку о вакцинации.

Республика Карелия. С 15 июля размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации или ПЦР-теста.

Костромская область. Размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки о наличии антител.

Краснодарский край. Заселяющимся в отели требуется ПЦР-тест, или справка о наличии антител, или сертификат о вакцинации - полной или с одним компонентом. С 1 августа курорты будут доступны только для вакцинированных, официально переболевших, а также с тестом ПЦР при условии вакцинации в течение 3 дней после заселения в гостиницы.

Московская область. Посещение большинства общественных мест только при предъявлении QR-кода с сертификатом о вакцинации или ПЦР-тестами. Размещение граждан в гостиницах более чем на 3 суток возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки о наличии антител.

Мурманская область. Размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки о наличии антител.

Оренбургская область. Размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки о наличии антител.

Севастополь. С 28 июня размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки о наличии антител.

Ямало-Ненецкий автономный округ. Для въезда в регион гражданам без местной прописки требуется ПЦР или сертификат о вакцинации.