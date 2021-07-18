Отели Испании начинают массово закрываться в разгар туристического сезона

Отели на таких курортах Испании как Коста-Бланка и Бенидорм, постепенно начинают закрываться в самый разгар летнего туристического сезона, во всяком случае большинство отелей уже имеют такие планы. Причина - полное отсутствие туристов, в первую очередь, британцев, для которых континентальная Испания продолжает оставаться в "оранжевом" списке, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Об этом, согласно данным издания, заявил Тони Майор, президент Ассоциации владельцев отелей HOSBEC: "Если британские туристы не прибудут в августе, отели обречены на закрытие". При этом он добавил, что рост числа случаев коронавируса в Испании ослабил надежды на то, что туристы вернутся этим летом, поскольку и остальные рынки, в частности Франция и Германия, советуют своим туристам не ездить в страну.

Если отели действительно закроются, это может означать более дорогой отдых для британцев в будущем, поскольку высокий спрос приведет к резкому росту цен - добавляют эксперты. Сейчас некогда популярный у британцев курорт превратился в город-призрак, ночные клубы и бары закрыты, также действует новый комендантский час, что означает, что вся ночная жизнь должна закрываться в 00:30.

"Бары и отели начинают открываться, но мы отчаянно нуждаемся в том, чтобы попасть в список зеленых путешественников Великобритании", - заявила в частности Трейси из Малдона, графство Эссекс, ныне живущая на курорте. При этом здесь надеются на нововведения от британского правительства - а именно то, что 19 июля вступят в силу новые правила, которые позволят вакцинированным туристам пропускать карантин по прибытии из стран янтарного списка - это означает, что в Испании будут действовать аналогичные правила, как и в странах зеленого списка.

Часть испанских курортов пока остается в зеленой зоне. Это Балеарские острова, Ибица, Майорка и Менорка. Но есть опасения, что и они могут попасть под запрет из-за роста числа случаев.