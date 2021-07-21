Во Франции запретят короткие авиарейсы

Парламент Франции окончательно утвердил законопроект, касающийся борьбы с изменением климата.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, документ поощряет чистый автотранспорт, ремонт жилья для повышения его энергоэффективности. Закон положит конец коротким внутренним авиарейсам.

Однако экологи недовольны, они считают, что этих мер недостаточно для двукратного снижения выбросов CO2 к 2030 году (от уровня 1990).