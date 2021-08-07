В ВОЗ заявили, что требование вакцинации не должно быть условием при поездках за рубеж

Поездки за рубеж не должны быть обусловлены требованием обязательной вакцинации от коронавируса. Эту позицию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подтвердил в пятницу на брифинге в Женеве ее официальный представитель Тарик Яшаревич, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"ВОЗ с самого начала ясно заявляла: мы не считаем, что вакцинация должна быть условием для международных поездок", - сказал официальный представитель. Основанием для такой позиции является то, что пока в мире отсутствует равный доступ к вакцинам от COVID-19, не следует "добавлять еще один пункт дискриминации" в отношении людей, у которых нет такого доступа, пояснил Яшаревич.

Вместе с тем, по его словам, ВОЗ поддерживает введение "цифровой сертификации вакцин и работает над технологическими решениями, касающимися взаимодействия между используемыми сейчас сертификатами".