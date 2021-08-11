Разрабатывается концепция по туризму в Шуше и селе Дашалты

Разрабатывается концепция работ в сфере туризма, которые предстоит проделать в Шуше и селе Дашалты.

Об этом сказал в среду Trend председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев, передает Day.Az.

По его словам, в ближайшее время общественность будет подробно проинформирована по этому вопросу.

"Соответствующие работы начнутся и в Суговушане. Однако обеспечение безопасности имеет первоочередное значение", - сказал Нагиев.

По словам главы госагентства, в Карабахе также планируется развивать так называемый dark tourism.

"Как вам известно, эта практика широко применяется во многих странах мира. Часть разрушений в некоторых местах какого-либо города сохраняется, и посещающие эти руины туристы информируются об их истории. Мы планируем реализовать эту концепцию в Агдаме. На определенной территории города будет сохранен разрушенный квартал. Это одновременно привлекало бы иностранных туристов, а также стало бы напоминанием для будущих поколений. Нельзя забывать свою историю, из нее нужно извлекать уроки", - сказал Нагиев.