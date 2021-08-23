На популярном курорте Италии на пляже расцвело массовое воровство среди туристов

Несмотря на запреты и штрафы, туристы продолжают совершать пляжные "кражи" на Сардинии. Но речь идёт вовсе не о вещах, оставленных другими отдыхающими без присмотра: по словам экологов, с возвращением массового туризма этим летом увеличилось количество краж с пляжей Сардии песка, гальки и ракушек. А это категорически запрещено.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на издание The Local, группа под названием "Sardegna rubata e depredata" (Сардиния ограблена и разграблена) подсчитала, что только в этом году с пляжей острова было унесено не менее шести тонн песка, в основном иностранными туристами. Причем еще в 2017 это было запрещено законом, песок и ракушки и галька были классифицированы как охраняемые ресурсы. За вывоз туристам грозит штраф в размере от 500 до 3000 евро, а то и тюремный срок. Однако любителей оригинальных сувениров оказалось не так-то просто остановить.

Только в июле таможенники в аэропорту Альгеро на Сардинии изъяли 1,4 килограмма песка с пляжей острова в ходе систематических досмотров сумок. В том числе, у туристов были обнаружены многочисленные пластиковые бутылки с песком, 743 морских камешка, 43 ракушки и камень весом 1,2 кг. Все пассажиры, задержанные с незаконными сувенирами, были оштрафованы.

Участники кампании заявили, что большинство виновников - иностранные туристы, у которых обычно "на самом деле нет мотива". "Возможно, чтобы вызвать зависть у друзей и родственников, или чтобы воссоздать ощущение праздника в их гостиной, или даже украсить домашний аквариум", - заявляют они на своей странице в Facebook. Также жители Сардинии считают, что у туристов отъезд с острова "вызывает такое чувство дискомфорта. "Они отчаянно пытаются взять это с собой, в свои руки, вместо того, чтобы хранить воспоминания в сердце", - заявили участники группы. Однако есть и менее лиричные объяснения - в итальянских СМИ попадалась информация, что мешки с драгоценным розовым песком с охраняемых пляжей Сардинии продаются онлайн "коллекционерам".