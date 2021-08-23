Популярный город в Италии начнет пускать туристов по предварительной записи

Власти популярного итальянского города Венеция планируют взимать плату с туристов за посещение города с лета 2022 года. Об этом 21 августа сообщил Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации агентства, местные жители постоянно жалуются на путешественников, "убивающих" Венецию, однако администрация города не готова отказаться от туризма, поскольку экономика города зависит от приезжающих в него гостей. Несмотря на это, власти уже несколько лет обсуждают возможность внедрения мер по контролю и сдерживанию турпотока.

Так, предполагается, что отдыхающих, предварительно записавшихся на время для посещения достопримечательностей, будут пускать через турникеты, которые планируется установить на основных подъездных путях исторического центра города. При этом цена билета будет варьироваться от трех до десяти евро в зависимости от сезона и количества ожидаемых в конкретный день туристов.

Уточняется, что от сбора будут освобождены не только местные жители и их родственники, но и путешественники, забронировавшие номера в отелях Венеции.