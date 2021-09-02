Затронут туристов ли новые ковид-ограничения в Турции?

Новые ограничительные меры по коронавирусу, которые вводятся в Турции с 6 сентября, не распространяются на иностранных туристов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в МВД республики.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в стране с 6 сентября сделают обязательным предоставление негативного результата ПЦР-теста для доступа невакцинированных и не перенесших COVID-19 граждан на концерты, в кинозалы и театры. Не прошедшие вакцинацию или не перенесшие заболевание также должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста для междугородних поездок на самолете, автобусе, поезде или другом виде общественного транспорта, за исключением личных автомобилей.

"Иностранные туристы под действие новых правил не подпадают. Однако данные требования обязательны для иностранцев, имеющих вид на жительство в Турции", - сообщили в МВД республики.