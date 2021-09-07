https://news.day.az/tourism/1377066.html Кыргызстан и Азербайджан обсуждают восстановление авиарейса Бишкек-Баку
Кыргызстан и Азербайджан обсуждают восстановление авиарейса Бишкек-Баку
Кыргызстан и Азербайджан могут восстановить прямой авиарейс Бишкек - Баку.
Об этом стало известно на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в Азербайджане Кайрата Осмоналиева с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, передает Day.Az со ссылкой на akchabar.kg.
Как отметили в пресс-службе МИД КР, стороны обсудили планы по обмену визитами на высшем уровне, приоритетные проекты по реализации инвестиционных проектов, активизации деятельности межправительственной комиссии, расширению межрегиональных связей.
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