Кыргызстан и Азербайджан обсуждают восстановление авиарейса Бишкек-Баку

Кыргызстан и Азербайджан могут восстановить прямой авиарейс Бишкек - Баку.

Об этом стало известно на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в Азербайджане Кайрата Осмоналиева с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, передает Day.Az со ссылкой на akchabar.kg.

Как отметили в пресс-службе МИД КР, стороны обсудили планы по обмену визитами на высшем уровне, приоритетные проекты по реализации инвестиционных проектов, активизации деятельности межправительственной комиссии, расширению межрегиональных связей.