Черногория ужесточила правила въезда для привитых туристов

С 14 сентября иностранные туристы смогут въехать в Черногорию без обязательной сдачи ПЦР-теста только при прохождении полного курса прививок. Информация об ужесточении правил появилась на сайте правительства страны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Об ужесточении правил въезда сообщила глава минздрава Черногории Елена Боровинич-Бойович. Так, для посещения популярной европейской страны необходимо либо привиться двумя компонентами вакцины, либо однокомпонентным препаратом. При этом с момента завершения курса должно пройти минимум 14 дней.