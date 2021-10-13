США разрешат въезд через наземные границы привитым туристам из Канады и Мексики

Власти США намерены в ноябре смягчить введенный из-за пандемии запрет на пересечение сухопутных границ с Канадой и Мексикой. Как сообщается в распространенном во вторник вечером заявлении Министерства внутренней безопасности (МВБ) США, полностью вакцинированные иностранцы из этих стран смогут въезжать в Соединенные Штаты, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Границы с Канадой и Мексикой были закрыты в начале пандемии. Запрет введен на все поездки, "которые не являются необходимыми". Исключение сделано только для американских граждан и лиц, прибывающих в США для лечения и учебы.

"Сообразно с новой системой международных авиаперелетов, которая начнет применяться с ноября (власти США начнут требовать от прилетающих в страну иностранцев предъявлять подтверждение вакцинации), мы начнем разрешать полностью вакцинированным от нового коронавируса лицам из Канады и Мексики приезжать в США через сухопутную границу и паромные переправы для целей, которые не являются необходимыми, в том числе чтобы навестить друзей, близких, а также для туризма", - приводятся в сообщении слова министра внутренней безопасности Соединенных Штатов Алехандро Майоркаса.

Как отметили в МВБ, изменения в правилах въезда в страну через сухопутную и водную границы будут осуществлять в два этапа. С ноябре иностранцы смогут прибывать в США через границы с Канадой и Мексикой. При этом те, чей визит не вызван неотложной необходимостью, должны будут иметь при себе подтверждение вакцинации. "Лица, которые не были полностью вакцинированы, не смогут совершать поездки, которые не являются необходимыми", - пояснили в американском ведомстве.

На втором этапе - с начала января 2021 года - власти США начнут требовать от "всех иностранцев, прибывающих в США через сухопутную границу или паромные переправы" предоставить подтверждение прохождения ими полной вакцинации, независимо от того, относится их поездка к категории "необходимых" или нет.