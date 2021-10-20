Власти Камбоджи разрешили въезд иностранцам, привившимся любой вакциной от ковида

Власти Камбоджи разрешили въезд в страну иностранцам, которые были привиты любыми вакцинами от коронавируса. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила газета Khmer Times, ссылаясь на камбоджийское министерство здравоохранения.

Как пишет издание, Минздрав страны проводит "политику недискриминации" в отношении лиц, которые хотят посетить страну, но рекомендует, чтобы прибывающие иностранцы по возможности предварительно вакцинировались препаратами, включенными ВОЗ в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях.

"Любая вакцина эффективна, и мы не должны допускать дискриминации", - цитирует издание пресс-секретаря Министерства здравоохранения Камбоджи Ор Вандин.

18 октября в Камбодже вступили в силу новые требования прохождения карантина для въезжающих в страну лиц. Иностранные инвесторы, технические эксперты, дипломаты, руководители и координаторы проектов сотрудничества, а также камбоджийские госслужащие, возвращающиеся из зарубежных представительств, должны будут пройти только трехдневный карантин. Для полностью вакцинированных иностранных и камбоджийских граждан, прибывающих в страну в иных целях, период обязательного карантина сокращен с 14 до семи дней. При этом сохраняется необходимость предъявления ими медицинской справки об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда в Камбоджу, а также сертификата о вакцинации.

За последние сутки в Камбодже коронавирус выявили у 175 жителей, 11 человек умерли. Всего за время пандемии в Камбодже, население которой составляет более 16 млн человек, зафиксировано 117 тыс. случаев заражения коронавирусом, 2,8 тыс. жителей умерли, 111 тыс. пациентов выздоровели.