Европу призвали ограничить перелеты

Международная природоохранная организация "Гринпис" призвала страны Евросоюза (ЕС) отказаться от авиаперелетов на короткие дистанции. Ради спасения планеты европейцам предлагают альтернативу в виде поездов, если расстояние можно преодолеть быстрее, чем за шесть часов по железной дороге. Данные доклада опубликованы на сайте экологического объединения, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Экологи выяснили, что на самолеты приходится в 9-13 раз больше выбросов углекислого газа, чем на поезда. По мнению представительницы "Гринпис" Лорелей Лимузен (Lorelei Limousin), в Европе уже существуют жизнеспособные альтернативы ближнемагистральным авиарейсам. Там, где их нет, необходимо вложить больше средств в развитие транспортной системы, которая "будет полезна для планеты и доступна для всех".

Исследователи изучили 150 самых популярных маршрутов для коротких перелетов в ЕС и 250 - по всей Европе (включая Великобританию, Норвегию и Швейцарию). Для 34 процентов направлений в ЕС есть варианты добраться на поезде за менее чем шесть часов. Таким образом можно попасть из Парижа в Амстердам, из Мадрида в Барселону и из Мюнхена в Берлин. На 21 из этих маршрутов время в пути ограничилось четырьмя часами, а на трех - двумя часами. На территории континента на допустимые альтернативные железнодорожные направления пришлось 29 процентов.

Однако эксперты отметили, что путешествовать на поезде в последнее время в Европе стало сложнее - только у 41 из 150 авиарейсов есть альтернатива в виде ночного поезда, а в Испании, Португалии, Франции и Италии такой вид транспорта вообще отменили в 2019 году.

Исследователи утверждают, что сократить число перелетов важно для предотвращения климатической катастрофы. В качестве возможного решения экологи предложили отказаться от скидок на авиабилеты и уравнять их со стоимостью передвижения на поездах. Кроме того, необходимо устранить госмонополии железнодорожных операторов - так получится сделать экологичный способ путешествий более доступным. Согласно исследованию, 62 процента европейцев поддерживают запрет на короткие перелеты, а большинство жителей Франции (72 процента) и Испании (80 процентов) ожидают запуска ночных поездов по разумной цене.