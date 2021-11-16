Buta Airways начинает полеты в Саудовскую Аравию

Азербайджанский низкобюджетный перевозчик Buta Airways начинает выполнение специальных рейсов в два города Саудовской Аравии - Эр-Рияд и Даммам, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Buta Airways.

Рейсы в столицу Эр-Рияд начнут выполняться с 27 ноября по субботам, а в Даммам с 26 ноября по понедельникам и пятницам.

В связи с введенными ограничениями и правилами эпидемиологической ситуации в стране, авиакомпания предлагает билеты только по двум тарифам - "Стандарт" и "Супер". В оба тарифа включены бесплатные опции выбора места и регистрации в аэропорту.

Билеты на эти рейсы доступны на официальном сайте перевозчика (по тарифам "Супер" и "Стандарт"), а также в аккредитованных агентствах авиакомпании (только по тарифу "Супер").

Стоимость авиабилетов начинается от 55 евро.

Указанные рейсы в период пандемии обслуживаются в Терминале 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев как на вылет, так и на прилет.

На рейсы будут приниматься только те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.

Граждане Азербайджана, планирующие путешествие в Саудовскую Аравию, должны иметь право въезда на территорию этой страны. Правила въезда в Саудовскую Аравию в период пандемии представлены на сайте авиакомпании по ссылке: https://www.butaairways.az/ru/covid/saudi-arabia

Со списком клиник в Азербайджане, в которых можно сдать тест на COVID-19, можно ознакомиться на официальном сайте авиакомпании: https://www.butaairways.az/ru/covid/clinics

При вылете из городов Саудовской Аравии в Азербайджан тестирование на COVID-19 можно пройти в любой аккредитованной государством клинике или лаборатории, которая берет анализ методом ПЦР-тестирования. На справке рекомендуется иметь QR-код, подтверждающий ее подлинность. Это поможет ускорить прохождение формальных процедур в аэропорту.

Результаты теста на COVID-19 должны быть действительны в течение 72 часов до вылета рейса.