Пассажиропоток в портах ЕС сократился почти вдвое из-за пандемии

Общее количество пассажиров, совершивших посадку и высадку в портах ЕС в 2020 году, составило 231 млн человек - почти в два раза меньше, чем за год до того (419 млн). Об этом в четверг сообщило европейское статистическое агентство Евростат, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Исследователи связывают эти изменения с введением тогда в странах Евросоюза строгих карантинных мер, направленных на борьбу с пандемией коронавируса.

До распространения эпидемии число пассажиров, совершавших посадку и высадку в портах ЕС, постепенно росло в течение 5 лет и достигло свое пика в 2019 году. С середины позапрошлого десятилетия пассажиропоток не опускался ниже 365 млн человек в год.

В 2020 году во всех 20 ведущих портах ЕС, на которых приходилось около 36% от общего числа пассажиров, совершивших посадку и высадку в странах ЕС, было зафиксировано существенное снижение. Наибольшее падение наблюдалось в Кале во Франции. Там пассажиропоток упал на 61% по сравнению с 2019 годом.

Аналогичным образом количество пассажиров за этот период сократилось более чем наполовину в портах Хельсинки (Финляндия), Пирея (Греция), Таллина (Эстония), Хельсингборга (Швеция) и Хельсингёра (Дания). Наименьшее, хотя, как отмечают исследователи, и существенное, снижение на 8,3% зафиксировано в Пьомбино (Италия).