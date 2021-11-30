Туристы забрались на высочайшую вершину Мексики ради спасения бездомной собаки

Группа альпинистов забралась на вулкан Орисаба в Мексике, чтобы спустить вниз бездомную собаку, которая провела на вершине горы почти месяц. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В воскресенье, 21 ноября, опытный альпинист Лайо Агилар (Layo Aguilar) вместе с группой из 30 человек достиг самой высокой вершины Мексики, вулкана Орисаба, чтобы найти и спустить вниз бездомную собаку по кличке Канело (Canelo). Псу удалось провести на пике горы около месяца, несмотря на низкие температуры и снег.

Ради того, чтобы спасти животное от холода и безопасно спустить вниз, Агилар поместил пса в рюкзак, который он по очереди нес с двумя другими участниками группы. После возвращения истощенную собаку на машине доставили к ветеринару.

Отмечается, что собака часто сопровождала группы туристов, которые отправлялись на восхождение, а также подкармливали пса едой - так, увязавшись однажды слишком далеко за альпинистами, животное осталось на вершине и не смогло самостоятельно спуститься. В настоящее время для Канело ищут новых хозяев.