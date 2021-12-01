https://news.day.az/tourism/1410330.html Завораживающая осенняя красота Гедабека - ВИДЕО
Завораживающая осенняя красота Гедабека - ВИДЕО
Популярный азербайджанский фотограф и видеограф Вахид Гасанов, который в своем блоге в Instagram регулярно знакомит своих подписчиков с природными красотами и достопримечательностями Азербайджана, на этот раз поделился завораживающими кадрами из Гедабекского района.
Представляем вниманию читателей это видео:
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