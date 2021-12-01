Завораживающая осенняя красота Гедабека

Популярный азербайджанский фотограф и видеограф Вахид Гасанов, который в своем блоге в Instagram регулярно знакомит своих подписчиков с природными красотами и достопримечательностями Азербайджана, на этот раз поделился завораживающими кадрами из Гедабекского района.

Представляем вниманию читателей это видео: