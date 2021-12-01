Названы лучшие города для иностранцев

Лучшими городами для жизни и работы иностранных специалистов стали Куала-Лумпур (Малайзия), Малага (Испания), Дубай (Объединенные Арабские Эмираты), Сидней (Австралия) и Сингапур. К таким выводам пришли аналитики в ежегодном рейтинге Expat Insider 2021, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Худшими для иностранцев, по данным исследователей, оказались Рим и Милан (Италия), Йоханнесбург (Южно-Африканская Республика), Стамбул (Турция) и Токио (Япония).

В 2020 году лучшими городами для иностранцев назвали Валенсию, Аликанте (Испания), Лиссабон (Португалия), Панама-Сити и Сингапур.