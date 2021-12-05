Саудовская Аравия разрешит с 1 января въезд в страну привитым "Спутником V"

Саудовская Аравия вошла в число более 100 стран, одобривших въезд вакцинированным "Спутником V" лицам по результатам совместной работы Минздрава Саудовской Аравии и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) при поддержке Министерства инвестиций королевства. Об этом сообщает фонд, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"РФПИ объявляет о решении регулирующих органов Королевства Саудовская Аравия разрешить въезд в страну лицам, вакцинированным против коронавируса препаратом "Спутник V", с 1 января 2022 года. Саудовская Аравия вошла в число 102 государств, которые могут посетить вакцинированные "Спутником V" лица. Такому решению предшествовала активная работа РФПИ с Министерством здравоохранения Саудовской Аравии и Министерством инвестиций королевства", - следует из сообщения.

Отмечается, что въезд в Саудовскую Аравию для вакцинированных "Спутником V" лиц даст возможность верующим совершать паломничество к святыням ислама в городах Мекка и Медина.