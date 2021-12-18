Вещи в самолете, к которым лучше не прикасаться руками

Самыми отвратительными местами в самолёте, к которым они советуют пассажирам прикасаться по минимуму - а лучше вообще никогда - поделились бортпроводники в соцсети Reddit. Тему начала стюардесса с ником Haus of Darling, озвучив туристам следующий совет: "Если вы летите на короткие расстояния, обязательно возьмите с собой салфетки или дезинфицирующее средство. Обработайте им всё, что видите вокруг себя, и в первую очередь - столик, если вы намерены им пользоваться", передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

По ее словам, туристы, как правило, доверяют авиакомпаниям, которые безопасно доставят их из пункта А в пункт Б. Однако "глубокая очистка" не является частью сделки. "Как правило, экипаж многих авиакомпаний "оборачивает" самолёт. То есть, мы быстро собираем оставленный мусор, раскладываем журналы и инструкции обратно в карманы сидений и приветствуем новых пассажиров", - заявляет она. Убрать все и продезинфицировать в таком темпе, естественно, не получается - а пассажиры отличаются "умом и сообразительностью" в смысле использования столиков и не только.

"Я сбилась со счета, сколько раз мне приходилось рассказывать людям, как отвратительно менять памперсы своего ребенка на подносе или в кресле", - в частности, заявила "топикстартер". Ее поддержал пользователь с ником huse: "Жена - бортпроводник. Не ешьте продукты, упавшие на столик и на поднос - их никогда не убирают, а количество людей, меняющих на них подгузники, безумно!"

Также стюардесса добавила, что туристам следует избегать еще одной детали пассажирского сиденья. "Я рекомендовала и буду рекомендовать никогда, никогда и НИКОГДА не класть что-либо в карман сиденья. Их очищают от мусора, но никогда не убирают", - заявила она. Далее, чтоб еще больше припугнуть туристов, она перечислила тот мусор, что случалось из этих карманов доставать. "Грязные салфетки, памперсы для взрослых, трусы, носки, жвачки, отстриженные ногти, наполовину отсосанные сладости, сердцевины яблок ... И потом следующим рейсом вы хотите положить туда свой телефон / ноутбук / iPad?"