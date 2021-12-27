Марокко вводит COVID-меры на Новый год

Продление закрытия границ и комендантский час - такие меры ввели в Марокко, в стране на севере Африке с пляжами на берегу Атлантического океана. Всё это власти объясняют противодействием распространению "омикрона". Границы будут закрыты как минимум до конца января, что касается комендантского часа, его вводят только на новогоднюю ночь, передает Day.Az со ссылкой на​ tourprom.ru.

Власти Марокко в связи с тем, что вариант "омикрон" продолжает вызывать опасения, продлили предыдущее решение о закрытии воздушных и сухопутных границ до 31 января 2022 года. Продолжатся только эвакуационные полёты, т.е. "вывозные" рейсы.

Более того, в канун Нового года в Марокко также будет введен комендантский час. Он начнётся в 23:30 по местному времени в пятницу, 31 декабря 2021 года, и продлится до 06:00 1 января 2022 года.