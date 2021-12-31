На Кубу будут пускать только с сертификатом вакцинации от ковида

Руководство Кубы ужесточило условия въезда в страну иностранных граждан для предотвращения распространения коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщила газета Granma.

По ее данным, власти решили изменить меры международного санитарного контроля на Кубе и ввести другие ограничения общего характера, которые вступят в силу с 5 января следующего года. Для путешественников из-за рубежа, независимо от того, являются ли они резидентами Кубы, будет обязательным предоставление при въезде документа о прохождении полного курса вакцинации, справки об отрицательном результате сделанного за 72 часа до поездки ПЦР-теста.

Как отмечает газета, будет усилен санитарный надзор. В частности, речь идет о прохождении при въезде ПЦР-теста путешественниками из стран с высоким риском распространения коронавируса. Издание не сообщает, какие государства санитарные органы Кубы относят к этой категории. Отмечается, что освобождены от предоставления документов о вакцинации дети до 12 лет и взрослые с медицинскими противопоказаниями к прививке, которые должны быть официально оформлены.