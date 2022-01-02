В ОАЭ запретят невакцинированным гражданам выезжать за границу

Власти Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ) решили запретить невакцинированным от коронавирусной инфекции гражданам выезжать за границу. Об этом в субботу, 1 января, сообщает национальное информационное агентство WAM со ссылкой на Министерство иностранных дел и международного сотрудничества страны, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"В координации с Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, кризисам и стихийным бедствиям для всех граждан ОАЭ, не привитых по состоянию на 10 января вакцинами от COVID-19, вводится запрет на поездки за границу", - сообщает агентство.



Такое решение власти страны приняли из-за высокого уровня заражений коронавирусом во многих странах мира. Заграничные поездки для невакцинированных будут разрешены только тем, кто по медицинским показаниям не может сделать прививку, а также в "гуманитарных случаях" и для тех, кто выезжает на лечение.

Также в министерстве призвали граждан к ревакцинации.



