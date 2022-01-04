Израиль разрешает въезд привитым и переболевшим коронавирусом туристам

С 9 января Израиль открывается для привитых и переболевших иностранных туристов прилетающие из всех стран, кроме "красных". Об этом сообщает NEWSru.co.il, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что туристы должны сделать ПЦР-тест или антиген-проверку перед вылетом в Израиль, сдать ПЦР-тест сразу после прилета в аэропорту имени Бен-Гуриона и находиться на карантине в первые 24 часа или до получения отрицательного ПЦР-теста.

Признанными в Израиле считаются вакцины: Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson - Janssen, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm, Sinovac.

Иностранцы, привитые российской вакциной Спутник V, въехать в Израиль пока не смогут. При этом на сайте Минздрава Израиля указано, что вакцина Спутник V признается Израилем при условии получения положительного результата серологической проверки.

Кроме того, Министерство здравоохранения Израиля рекомендует внести изменения в список "красных" стран, в которые запрещено выезжать израильтянам. В новом списке останутся ОАЭ, США, Эфиопия, Великобритания, Танзания, Мексика, Швейцария и Турция.