https://news.day.az/tourism/1423542.html AZAL отменяет рейсы в Алматы
AZAL отменяет рейсы в Алматы
AZAL отменяет рейсы в Алматы. Данное решение было принято в связи с событиями, происходящими в Казахстане.
Всем пассажирам, которые приобрели билеты на рейсы по маршруту Баку-Алматы и обратно, будет представлен полный возврат денег либо предложено бесплатное перебронирование.
Рейс по маршруту Баку-Алматы выполнялся авиакомпанией еженедельно - по пятницам, рейс Алматы-Баку - по субботам.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре