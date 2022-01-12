Дырки в иллюминаторах самолета взволновали туристов

Для чего нужны крошечные дырочки во всех иллюминаторах самолетов? На этот вопрос любопытных туристов ответили авиаэксперты и действующие пилоты. Они обратились к туристам - не паникуйте, миниатюрная дырочка в оконном стекле - это не просто нормально, это продуманная система, без которой могут быть огромные проблемы, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

"Каждое окно состоит из трех разных акриловых слоев, и только средний содержит вентиляционное отверстие. Небольшой зазор помогает регулировать атмосферу высокого давления в самолете, что делает полет намного более комфортным для пассажиров", - пояснил Марк Ванхенакер. По его словам, такая конструкция помогает самолету выдерживать меняющееся давление воздуха снаружи.

"Два внешних окна кабины спроектированы таким образом, чтобы сдерживать эту разницу в давлении между кабиной и небом. И среднее, и внешнее стекла достаточно прочны, чтобы выдерживать разницу сами по себе, но в нормальных условиях это давление выдерживает внешнее стекло - благодаря вентиляционному отверстию", - заявил эксперт.

Также он добавил, что вентиляционное отверстие имеет и еще одну важную функцию. Небольшой зазор позволяет влаге выходить из самолета, предотвращая образование тумана на окне.