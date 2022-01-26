Планируется открытие пассажирского морского туризма на Каспии

Возросло количество взаимных авиаперевозок между Россией и Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции по итогам 2021 года.

"Сухопутные границы двух стран закрыты по решениям оперативных штабов Азербайджана и России. Я не могу сказать, когда будет принято решение об открытии. Однако на этом фоне возросло количество взаимных авиаперевозок. В настоящее время уже девять российских авиакомпаний совершают полеты каждую неделю из ряда российских городов в Баку. Также есть авиакомпании, которые запросили [разрешение на] полеты в другие города Азербайджана", - сказал Бочарников.

По словам дипломата, планируется и открытие пассажирского морского туризма на Каспии.