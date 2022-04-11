Корабль Crew Dragon доставил на МКС трех космических туристов

Корабль Crew Dragon c первым экипажем космических туристов состыковался с МКС, сообщается на сайте NASA. Участниками коммерческой миссии Axiom-1 стали четыре человека. В состав команды вошли три бизнесмена из США, Израиля и Канады. Корабль доставил на станцию также опытного астронавта NASA, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Члены прибывшей команды проведут на МКС около недели. Туристы будут работать совместно с постоянными членами экипажа станции. Вторая миссия по отправке туристов на МКС планируется на осень 2022 года.