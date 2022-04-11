Популярная европейская страна сняла все ограничения на въезд

Чехия с 9 апреля сняла ограничения на въезд иностранцев из всех стран. Об этом сообщается на сайте Минздрава республики, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Теперь путешественники могут посещать популярную европейскую страну без сертификата о вакцинации или подтверждения уважительной причины для поездки.

По данным ведомства, такое решение принято в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в Чехии и других странах.