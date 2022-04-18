Как дорогая нефть потянула за собой цены на авиабилеты

Как вообще расход топлива у самолетов?

А сколько топлива расходует самолет в среднем за один рейс? Все современные турбореактивные самолеты заполняются авиационным керосином. Расход, разумеется, зависит не только от типа самолета, но и от его загруженности.

Если брать усредненные показатели, то, например, современные экономичные лайнеры, такие как Boeing 787-8 Dreamliner за час полета "сожгут" около 5 тонн авиакеросина. Самолетам поменьше - Airbus A320 или Boeing 737 для аналогичного полета нужно около 2,5 тонн.

Самым "прожорливым" лайнером в истории пассажирской авиации стал Airbus A380. Этот двухэтажный лайнер потребляет около 11-12 тонн в час. Неудивительно, что несмотря на всю роскошность и уникальность, корпорация Airbus в итоге признала проект неудачным и прекратила выпуск этих самолетов (хотя у некоторых авиакомпаний во флоте он все еще остается).

Если говорить о флоте AZAL, то и он включает уже снятый с производства и совсем не экономичный Airbus A340-500 - ему требуется около 8 тонн топлива за час полета. Неудивительно, что в октябре прошлого года авиакомпания заявила, что планирует заменить старые A340 новыми Боингами.

Вообще, основной "челлендж" среди авиастроительных корпораций сейчас - это создать максимально экономичные с точки зрения расхода топлива лайнера.

Аксиома: Дорогая нефть - дорогое топливо

Очевидно, что себестоимость перевозок на воздушном транспорте, как и на всех остальных его видах, в значительной степени зависит от цен на топливо, приводящего его механизмы в движении. Подорожание автомобильного топлива - бензина или дизеля - ведет к цепной реакции роста цен на практически все виды товаров и услуг, так как увеличиваются расходы на логистику.

Вполне закономерная ситуация наблюдается и на рынке пассажирских перевозок. Вот уже который месяц цены на нефть "скачут" вокруг отметки в 100 долларов за баррель, несмотря на то, что наше правительство заложило ее цену в бюджете на 2022 год в размере 50 долларов. Сложившаяся ситуация создала в госказне вполне "приличный" профицит, и денег у государства сейчас, грубо говоря, больше чем нужно. Их можно успешно потратить на реализацию, например, инфраструктурных проектов, отложенных из-за экономического кризиса последних двух лет.

Обратной стороной медали является то, что рост цен на нефть напрямую ведет и к подорожанию всех его продуктов переработки, включая, разумеется, и авиационный керосин. Это аксиома рыночной экономики, с которой трудно поспорить.

"Но мы же нефтяная страна!"

"...и уж тем более наш авиаперевозчик является государственным и может напрямую у той же государственной нефтяной компании SOCAR покупать топливо по символической цене..." - приходят на ум такие мысли. Однако, разобравшись в этом вопросе подробнее, выясняется, что несмотря на это AZAL перешел на оплату авиакеросина не по какой-то фиксированной ставке, а по котировкам Platts.

S&P Global Platts - американское информационное агентство, которое специализируется на публикации ценовых котировок на нефть, нефтепродукты, природный газ, продукты нефтехимии и промышленные металлы, торгуемые в различных регионах мира.

Если говорить коротко, то формирование цены на топливо должно пересекаться с тенденциями на мировом рынке энергоносителей.

График изменения цен на авиационное топливо за последний год

Насколько данная ситуация в случае с Азербайджаном (да и другими подобными нам странами) является справедливой - это уже другой вопрос. Однако, по наблюдениям экспертов, да и нашей редакции тоже, несмотря на возросший после пандемии спрос на авиаперевозки после пандемии COVID-19, цены на авиабилеты не спешат возвращаться к "допандемическим" значениям.

Что будет дальше?

Помимо всего прочего, кризисная ситуация на авиационном рынке сейчас складывается и из-за продолжающихся событий в Украине. Вводимые в отношении России санкции, а также ответные действия последней, продолжают держать мировую экономику в напряжении. И если с точки зрения эксплуатации воздушного пространства Азербайджан оказался в несколько выигрышной ситуации (об этом мы писали в этой статье), то неопределенность во всех остальных вопросах пока что остается.

Хорошая новость в том, что в подобных условиях, мировые авиакомпании, как и любой другой бизнес, будут еще более агрессивны в своем стремлении привлечь к себе клиентов, соответственно, есть вероятность подхватить выгодные "горящие" акции и предложения.

Будем надеяться, что AZAL не будут в этом плане отставать от своих зарубежных коллег и создадут возможность нашим соотечественникам путешествовать по разумной цене.

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