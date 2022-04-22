Таиланд смягчил въезд для привитых туристов

Власти Таиланда c 1 мая освободят привитых от коронавируса путешественников от сдачи ПЦР-теста по прибытии в страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу отдела новостей министерства иностранных дел королевства Марати Налиту Андамо, передает Day.Az.

Также туристам не придется бронировать отель на одну ночь для ожидания результатов анализа. Вместо этого им рекомендуется самостоятельно пройти антигенный тест и, в случае обнаружения инфекции, обратиться за медицинской помощью.

"Кроме того, снижается с 20 до 10 тысяч долларов сумма обязательного медицинского страхового покрытия", - добавила Андамо.