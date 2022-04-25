В Азербайджане ожидают рост числа иностранных туристов
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Принимаются интенсивные меры по продвижению возможностей летнего туризма Азербайджана на целевых рынках.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Государственном агентстве по туризму. Было отмечено, что пропаганда в этом направлении осуществляется также на выставках и мероприятиях в странах Ближнего Востока и Европы:

"Наша главная цель - продемонстрировать актуальность и конкурентоспособность нашего направления в условиях растущей конкуренции на мировом туристическом рынке.

Ослабление пандемии во всем мире и то, что все больше людей начинают путешествовать, говорит о том, что летом увеличится количество приезжающих в Азербайджан иностранцев".