Россия и Турция договорились увеличить взаимное количество авиарейсов

Власти РФ и Турции договорились увеличить количество пассажирских авиарейсов в Турцию российскими и турецкими авиакомпаниями, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) по итогам визита в эту страну, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Вопрос о развитии туризма был на повестке встречи Новака с вице-президентом Турции Фуатом Октайем и министром торговли, председателем турецкой части межправительственной комиссии Турции Мехметом Мушем.

"Сегодня очень подробно мы об этом говорили с министром торговли Турции и с вице-президентом Турции о развитии туризма в Турцию. В прошлом году количество туристов из РФ в Турции составило 4,7 млн человек. В этом году для сохранения такого количества или даже увеличения говорили о необходимости обеспечить транспортное сообщение. Была достигнута договоренность об увеличении количества рейсов как со стороны турецких авиалиний, так и наших компаний", - сказал Новак.

Глава Ростуризма Зарина Догузова в среду сообщила, что по итогам совместной работы ведомства и Минтранса согласовано 450 дополнительных чартерных рейсов в неделю в Турцию до 1 июля.

"Мы вместе с Минтрансом работаем над расширением авиасообщения с дружественными странами. На майские 290 рейсов летали каждую неделю в Турцию. На прошлой неделе до 1 июля согласовано еще более 450 рейсов в неделю на турецком направлении. Это очень важно, чтобы у бизнеса была возможность исполнять обязательства перед туристами", - подчеркнула глава Ростуризма.

Догузова отметила, что из-за санкций долг туроператоров перед туристами, сократившийся к началу этого года после преодоления последствий коронавируса до 5 млрд руб., вырос по зарубежным направлениям до 490 млрд руб.