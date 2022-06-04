Готовится "Концепция развития туризма Кяльбаджара".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом было сказано на заседании рабочей группы по экономическим вопросам межведомственного центра при Координационном штабе, созданной в связи с централизованным решением вопросов на освобожденных территориях Азербайджанской Республики.

На заседании сотрудник Государственного агентства по туризму представил "Концепцию развития туризма села Дашалты". Он дал подробную информацию о прогнозах по показателям развития сектора туризма в Дашалты и о необходимых финансовых механизмах повышения благоприятности инвестиционного климата.

Также было отмечено, что Государственным агентством по туризму в мае текущего года был проведен осмотр территорий, направленных на долгосрочное и устойчивое развитие туризма в поселке Истису Кяльбаджарского района, определены цели, направления, в настоящее время разработана "Концепция развития туризма в Кяльбаджаре", которая будет отражать направления эффективного использования туристических ресурсов, стратегических целей, видов туризма, развития туристических и рекреационных зон.