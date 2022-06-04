Готовится «Концепция развития туризма Кяльбаджара»
Готовится "Концепция развития туризма Кяльбаджара".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом было сказано на заседании рабочей группы по экономическим вопросам межведомственного центра при Координационном штабе, созданной в связи с централизованным решением вопросов на освобожденных территориях Азербайджанской Республики.
На заседании сотрудник Государственного агентства по туризму представил "Концепцию развития туризма села Дашалты". Он дал подробную информацию о прогнозах по показателям развития сектора туризма в Дашалты и о необходимых финансовых механизмах повышения благоприятности инвестиционного климата.
Также было отмечено, что Государственным агентством по туризму в мае текущего года был проведен осмотр территорий, направленных на долгосрочное и устойчивое развитие туризма в поселке Истису Кяльбаджарского района, определены цели, направления, в настоящее время разработана "Концепция развития туризма в Кяльбаджаре", которая будет отражать направления эффективного использования туристических ресурсов, стратегических целей, видов туризма, развития туристических и рекреационных зон.
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