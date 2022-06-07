Стюардесса назвала главные ошибки пассажиров на борту самолета

Британская стюардесса Дианна Кастро (Deanna Castro), проработавшая в крупной авиакомпании 16 лет, назвала четыре главные ошибки пассажиров на борту. Об этом сообщает InsideHook, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В первую очередь, женщина обратила внимание на то, что при посадке в самолет многие путешественники задерживаются в проходе, чтобы сложить вещи, однако по правилам они должны быстро занять свое место и дать попутчикам возможность пройти. "Подождите, пока поток людей прекратится и тогда спокойно уберите свои вещи на полку", - посоветовала она.

Также сотрудница авиакомпании заметила, что пассажиры любят высовывать в проход руки или ноги. По ее словам, из-за этой распространенной ошибки бортпроводники могут споткнуться и получить травму.

Кроме того, бортпроводница отметила, что некоторые пассажиры не снимают наушники во время общения со стюардессами и поэтому не слышат их. Однако девушка уверена, что лучше на время отказаться от использования электроники, чтобы не пропустить важных инструкций. При этом надевать наушники стоит при прослушивании музыки и просмотре фильмов, чтобы не мешать попутчикам.

Еще одна ошибка - просить стюардесс повысить температуру воздуха на борту. "В самолетах должно быть холодно. Холодный воздух помогает при тошноте и уменьшает воздействие сухости на кожу", - отметила она.