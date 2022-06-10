США отменяют требования к авиапассажирам по тестированию на Covid

Власти США с 12 июня отменят требование об обязательной сдаче ПЦР-теста на коронавирус для въезжающих в страну туристов, передает Day.Az со ссылкой на американские СМИ.

Как ожидается, Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) объявит о соответствующем решении уже сегодня.

Отмечается, что решение будет пересматриваться каждые 90 дней, чтобы определить надобность в восстановлении тестирования.

Ранее альянс крупнейших авиакомпаний США обращался к федеральному правительству с просьбой отменить обязательное тестирование на COVID-19 перед вылетом в Соединённые Штаты.

С начала 2021 года авиапассажиры, въезжающие в США, должны были предъявить отрицательный тест на коронавирус для въезда в страну, а с октября прошлого года неграждане должны были предъявить доказательство вакцинации в дополнение к тесту.