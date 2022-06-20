Macara Lake Park – место прекрасного отдыха в Губе

В Губе, где природа Азербайджана особенно радует взгляд прекрасными пейзажами, расположился отель Macara Lake Park. Отличается этот отель своим сервисом, местом расположения, аурой, атмосферой и многими другими особенностями.

Обо всём этом мы поговорим с нашим сегодняшним собеседником - Фаиком Мамедовым, директором расположенного в Губе отеля Macara Lake Park.

- Здравствуйте, Фаик бей!

- Здравствуйте и добро пожаловать в отель Macara Lake Park.

- Фаик бей, начинается сезон отпусков. Какие новшества и услуги вы приготовили для ваших гостей этим летом в отеле Macara Lake Park?

- Этим летом наших гостей ждёт много новшеств и приятных сюрпризов. Одно из главных новшеств - это новый отель Lake Park, состоящий из 74 номеров и сданный в эксплуатацию 1 мая этого года. Занимающий два этажа огромный Macara SPA центр является следующим новшеством. Находится он в новом отеле Lake Park.

- Значит, начиная с этого года, вы будете предоставлять также услуги SPA своим гостям?

- Совершенно верно. Услуги SPA входят в стоимость проживания в наших комнатах. В нашем уникальном SPA центре, по-отдельности для мужчин и женщин, предусмотрены: турецкие и финские бани, лечебный солевой кабинет, парная, фито-сауна и кедровые ванны, джакузи, а также полностью оснащенный большой фитнес-центр. Из относящегося к нашему новому SPA центру большого крытого плавательного бассейна открывается вид на прекрасное озеро. Это место также полюбится нашим гостям. Наш бассейн имеет специальную систему обогрева и, в зависимости от сезона, может быть крытым и открытым благодаря возможности раздвижения стеклянных панелей.

- Какие развлечения для досуга гостей предусмотрены вами на территории отеля?

- Возможности для проведения досуга очень широки, как для детей, так и для взрослых. С этого года на озере Чанлибель для наших гостей предусмотрены 12 четырехместных катамаранов. Проплыть на катамаране по озеру будет особенно приятно и интересно для гостей. Для маленьких гостей имеются крытые и открытые игровые площадки, также гости могут воспользоваться услугами няни для своих детей. На территории отеля расположены также футбольные, волейбольные площадки, бильярдный стол, настольные игры, дартс (метание дротиков) и другие активные виды развлечений. Для информации сообщу, что в данный момент мы усиленно работаем над новым проектом - Macara Land, предусмотренным для детей и молодёжи. До конца этого года в Macara Land мы планируем предоставить в пользование нашим гостям боулинг центр, автодром, карусели и другие зоны с потрясающими возможностями для развлечения. Одним из любимых видов развлечения наших гостей является рыбная ловля. Средства для рыбалки в нашем отеле предоставляются в аренду по мизерным ценам. Вы даже можете отнести пойманную вами рыбу в наш ресторан, где для вас ее специально приготовят.

- А в озере много рыбы?

- Рыбы много. Мы взяли на себя ответственность за сохранение озера Чанлибель и консервацию его биоразнообразия. В рамках этих обязательств мы в течение года три или четыре раза выпускаем в озеро сазанов, беломоров и другие виды рыб, привезённые из специальных мест их разведения. Тем самым способствуем поддержанию и увеличению количества рыбы в озере.

- Что ещё делается отелем Macara Lake Park для озера Чанлибель?

- Как вы знаете, наш первый отельный комплекс Macara Village Resort функционирует на данной территории с 2018 года и является участником инвестиционной программы продвижения предпринимательства и создания инфраструктуры туризма в регионе. Согласно действующему законодательству, озеро Чанлибель по договору было передано нам в аренду государством в целях туристического развития. Отельный комплекс Macara, чувствуя большую ответственность, постоянно и планомерно выполняет все меры по сохранению флоры и фауны в данной местности. Так, например, до введения нами программы утилизации согласно договору об аренде, расположенные вблизи объекты общепита сбрасывали сточные воды прямо в озеро. В первый же год, исходя из вытекающих из арендного договора обязательств по сохранению озера, а также нашей широкой восстановительной программе по консервации, мы разместили на территории озера специальные очистительные сооружения и полностью предотвратили сброс сточных вод в озеро Чанлибель. Созданное в 70-х годах прошлого века для целей орошения озеро имело тенденцию к снижению уровня воды. Мы наблюдали это в последние годы. Чтобы предотвратить это, руководство отеля за счет специальных инвестиций провело линию из расположенных вблизи подземных источников прямо в озеро, тем самым было обеспечено постоянное обновление воды и, по сравнению с предыдущими годами, был восстановлен уровень воды в водоеме. Не нарушая природную среду и красоту, нами были проведены работы по организации вдоль озера пешеходных зон и восстановлению ведущих к нему автомобильных дорог. В целом, должен отметить, что во время строительства отельного комплекса Macara и организации туристической инфраструктуры, мы с особой чуткостью относились к природному ландшафту. Нами была проведена большая работа по ещё большему озеленению территории - в большом количестве были высажены деревья. Однако, должен отметить с сожалением, что во время строительства туристического комплекса нам создавались препятствия в проведении некоторых работ, в отдельных СМИ распространялась не соответствующая реальности информация. В подобных случаях с целью предотвращения противозаконных действий мы обращались в судебные органы и в рамках закона добивались решения этих проблем.

- Спасибо за подробную информацию, Фаик бей. Сколько сотрудников занято сегодня в отельном комплексе Macara?

- Чуть более 200 сотрудников трудятся в данный момент, и большинство из них являются жителями Губы и близлежащих сёл. По всем департаментам мы проводим постоянную работу среди персонала с целью улучшения качества предоставляемых услуг, нами проводятся широкие обучающие программы. Вместе с тем, мы стараемся создать хорошие условия для карьерного роста молодежи с высшим образованием. Так же хотел бы отметить, что для подростков, живущих в регионе и желающих получить образование, у нас есть программа поддержки Macara Club, и данной программой уже воспользовались несколько представителей молодёжи.

- Достаточно ли гостей в отеле? Работает ли отель прибыльно?

- Как вы знаете, работа отелей типа "resort" в регионах Азербайджана имеет сезонный характер. В зимний период у нас спрос очень низкий, а в летний сезон он, естественно, растёт. Сезонность в бизнесе несёт для предпринимателей некоторые сложности, и такая особенность является причиной увеличения расходов. На ваш вопрос о прибыльности хотел бы ответить, что по итогам года пока что отель работает с убытками и мы очень надеемся, что в предстоящие годы внутренний туризм в нашей стране начнет бурно развиваться, к нему повысится интерес как среди жителей Азербайджана, так и среди иностранных туристов, что, безусловно, позволит нам увеличить заполняемость отеля.

- Кто является основными клиентами вашего отельного комплекса?

- Большинство клиентов нашего отельного комплекса - это люди, отдыхающие семейно. Это так, потому что мы создали все условия для хорошего семейного отдыха. Наряду с основным зданием нашего отельного комплекса, у нас имеются многочисленные коттеджи, "townhouse" и виллы с разнообразием категорий по комнатам. Прекрасная природа вокруг, вкусные блюда, SPA и бассейн, разнообразие развлечений для взрослых и детей гарантируют, что семьи, выбравшие наш отель, останутся довольны. Кроме того, у нас есть большое количество лояльных гостей, которые в течение года несколько раз в разные сезоны посещают наш отель. Наряду с частными клиентами, нам удалось создать крепкие узы сотрудничества с некоторыми корпоративными клиентами и туристическими агентствами. Так, например, сотрудники разных компаний группами посещают наш отель и уезжают очень довольными. Должен отметить, что в последние месяцы мы наблюдаем серьезный рост среди иностранных гостей.

- Фаик бей, благодарим за интересную беседу и выделенное время.

- Я также благодарю вас и желаю успехов вашей редакции.

Day.Az