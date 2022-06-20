Росавиация выдала разрешения на полеты в Азербайджан двум авиакомпаниям

Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) выдало разрешения на полеты в города Азербайджана двум авиакомпаниям, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Согласно информации, российская авиакомпания "Азимут" планирует осуществлять рейсы из Москвы в Лянкяран и Габалу, а из Минеральных Вод - в Гянджу, российская авиакомпания "ИрАэро" - из Новосибирска, Екатеринбурга и Казани в Баку.

Отметим, что о времени и частоте рейсов пока не сообщается.