https://news.day.az/tourism/1472387.html Росавиация выдала разрешения на полеты в Азербайджан двум авиакомпаниям
Росавиация выдала разрешения на полеты в Азербайджан двум авиакомпаниям
Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) выдало разрешения на полеты в города Азербайджана двум авиакомпаниям, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
Согласно информации, российская авиакомпания "Азимут" планирует осуществлять рейсы из Москвы в Лянкяран и Габалу, а из Минеральных Вод - в Гянджу, российская авиакомпания "ИрАэро" - из Новосибирска, Екатеринбурга и Казани в Баку.
Отметим, что о времени и частоте рейсов пока не сообщается.
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