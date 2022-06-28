В Баку завершилась 11-я Конференция министров туризма стран ОИС

В Баку завершила работу 11-я Конференция министров туризма стран-членов Организации исламского сотрудничества. На конференции, организованной Государственным агентством по туризму, были приняты резолюция по развитию туризма и Бакинская декларация.

Как передает Day.Az, в документе под названием "Резолюция по развитию туризма" осуждаются незаконная эксплуатация природных ресурсов, разрушение экосистем и городской инфраструктуры, культурно-исторического наследия на находившихся под армянской оккупацией территориях Азербайджана, а также разрушение исламских культурных и исторических памятников на территории Армении.

Также в резолюции отражено решение касательно возможностей привлечения частного сектора государств-членов к реализации проектов развития инфраструктуры на освобожденных от оккупации землях Азербайджана.

В документе "Бакинская декларация" отражены такие вопросы, как развитие оздоровительного, экологического, культурного и сельского туризма между странами-членами на основе взаимных интересов, поддержка совместных инициатив, сотрудничество по участию в выставках, осуществление совместных мероприятий, направленных на развитие устойчивого туризма, защита и пропаганда исламского культурного и исторического наследия, роль туризма в совершенствовании представлений об исламе и т.д.

На конференции было принято решение о проведении очередного заседания министров туризма стран ОИС в Марокко. Также турецкий город Шанлыурфа был избран столицей исламского мира на 2023 год, а узбекский город Хива - столицей исламского мира на 2024 год.

В конференции приняли участие более 160 представителей из 39 стран, в том числе министры и заместители министров туризма государств-членов организации, послы, представители международных организаций, государственные чиновники и эксперты. На 29 июня запланирована поездка участников конференции в Шушу.