Инфляция лишает многих европейцев летнего отдыха

Невиданная инфляция внесла коррективы в летние планы европейцев, которые после схождения пандемии в сторону убыли надеялись этим летом хоть как-то отдохнуть.

Теперь выясняется по результатам нового социологического исследования, проведенного Центром изучения социальных процессов Еврокомиссии, в этом году европейцы планируют потратить на отпуск в среднем 604 евро на человека, что примерно на 6 процентов меньше, чем в 2021 году, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Уехать на летний отдых собираются 6 из 10 жителей ЕС. По сравнению с прошлым годом увеличилась доля тех, кто отказывается от летнего отпуска по соображениям экономии. Если в прошлом году подобный аргумент как причину для отказа от летней поездки указывали 22 процента опрошенных, то сейчас это 36 процентов. А 41 процент тех, кто летом останется дома, вообще не сможет позволить себе отпуск.

Таковы печальные последствия роста цен в Старом Свете практически на всё. Если в прошлом году основным фактором, влияющим на планы летних путешествий, была пандемия коронавируса, то теперь для 88 процентов опрошенных это инфляция и подорожание. Многие в качестве такого фактора указали войну на восточных рубежах ЕС.