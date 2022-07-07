21-летний британец искупался в бассейне на Кипре и умер

Молодой человек отдыхал на одном из популярных курортов вместе с семьей, во время купания в бассейне ему стало плохо, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Тело мужчины на дне бассейна обнаружили сотрудники отеля, в котором он отдыхал вместе с семьей. Спасатели пытались реанимировать молодого человека, но их усилия не увенчались успехом.

Прибывшая на место происшествия скорая помощь экстренно доставила пострадавшего в одну из местных больниц, но, несмотря на все усилия медиков, британец скончался.

Причину смерти туриста установят правоохранительные органы Кипра, в полиции исключают криминальную версию гибели. По предварительной информации, у молодого человека могли быть проблемы с сердцем или сосудами.