Экстрим в Турции - 4 тура, которые обеспечат выброс адреналина и незабываемые впечатления

Даже если вы приехали в Турцию на пляжный отдых, в прекрасный отель, где действует система all inclusive, всё равно вам наскучит постоянно находиться на территории отеля или на берегу моря. Конечно, можно приобрести интересные и познавательные туры, о который мы уже рассказывали тут но ведь есть и более экстремальные и "адреналиновые" приключения.

1. РАФТИНГ

Рафтинг или сплав на надувных лодках по горной реке проходит в основном на реках Даламан и Кепрючай.

Рафтинг на Даламане( находится между Мармарисом и Фетхие) более экстремален и сложен по сравнению с Кепрюлю Каньон, особенно для первого раза и для семейных с детьми. Хотя уровень подготовки инструкторов и старших по лодке не подлежит сомнению, но выбор всё равно за вами.

Стоимость такого экстрима от 40 до 60 долларов в зависимости от дальности дороги и фирмы. В стоимость входит трансфер туда-обратно, страховка, сплав по реке со снаряжением и оборудованием с инструктором, обед (напитки в цену не входят). Фото и видео самых интересных моментов с вашими перекошенными от страха и удовольствия лицами можете купить у профессиональных фотографов за небольшие деньги, по желанию, конечно.

Керпючай находится где-то в ста км от Антальи, протяженность сплава около 14 км по очень живописным местам со множеством речных порогов.

Что надо иметь в виду: дети до шести лет не допускаются, все инструкции гида выполнять беспрекословно ради вашей же безопасности. Возьмите с собой сменную одежду, солнцезащитный крем, полотенца, не скользкую обувь.

Рассказывать о самом рафтинге не стоит, сами почувствуйте этот всплеск адреналина, намокните до корней волос, покричите от страха и удовольствия. Держитесь крепко за борта лодки, не выпускайте из рук весло и всё будет отлично!

Адреналин обеспечен, как и долгая память с этого экстрим-тура!

2. ДАЙВИНГ

Скажем сразу честно, дайвинг в Турции это не то же самое, что в Египте на Красном море и тем более на Мальдивах. Не то богатство подводной фауны и флоры, не то буйство красок, но если это ваш первый подобный опыт, то вы и здесь будете в восторге.

Самые лучшие места для дайвинга в Турции - это Мармарис, Фетхие, Кемер и Каш. Стоимость такого приключения от 40-50 евро за одно погружение, но может быть и поменьше, смотря где и у кого покупаете, об этом ниже. В первую очередь, спросите у себя, нет ли у вас проблем со здоровьем, всё-таки первое погружение под воду на глубину до шести метров, не совсем привычное занятие. Ни в коем случае за день до дайвинга не злоупотребляйте алкоголем, об этом вас обязательно предупредят. Даже после обстоятельного инструктажа, не предпринимайте никаких самостоятельных действий со снаряжением, только по указанию гида. Обязательно следите под водой за всеми жестикуляциями инстуктора, это обязательно.

Если вы погружаетесь в Кемере, вам могут показать затопленное военное судно, а в Каше - руины древнего города. Но самое интересное, это, конечно, морской мир, рыбы невообразимых окрасок, кораллы ( их трогать нельзя, тем более отламывать). Иногда кажется, что таких оттенков цвета и красок в природе не существует, но подводный мир это опровергает!

По окончании погружения вас покормят вкуснейшей зажаренной рыбой, выдадут сертификат о первом погружении, при желании продадут фото и видео этого подводного приключения. Об этом своём незабываемом дне вы будете помнить очень долго!

3. РЫБАЛКА

Если даже вы не любитель рыбалки, здесь, в Турции это занятие превратили в незабываемое шоу. Например, в Алании организуют такой тур за 40-45 долларов, но это того стоит. Вас заберут прямо из отеля, привезут в порт, а там вас ждёт корабль с опытным капитаном и полным набором оборудования: современные спиннинги, эхолоты и так далее. Гарантированный улов всевозможной рыбы, это может быть морской карась, леврек, барабуля, зубан, а может даже тунец. Вам подадут обед из только что выловленной вами рыбы, поверьте, это несказанное чувство и незабываемый вкус. Затем вас, конечно, доставят в ваш отель.

Имейте в виду, лучшая рыбалка -утренняя, так что придётся вставать в пять утра.

Кстати, есть вариант и с речной рыбалкой, например, на реке Димчай. Вам не только организуют всё для рыбалки, но и приготовят на гриле выловленную вами речную форель, самую вкусную рыбу, на наш взгляд. Такой тур часто называют рыбалка-пикник, цена зависит от дальности отеля и фирмы, но она дешевле морской рыбалки, а удовольствия не меньше!

4. ПРОГУЛКИ НА ЯХТЕ

Дневные или ночные, "пиратская прогулка" или " пенная вечеринка" - менее экстремальные морские развлечения. Это может быть семейная морская прогулка с детскими аниматорами, обедом и купанием в открытом море где-то в тихой и красивой бухте. Но может быть и ночная весёлая вечеринка для молодёжи с музыкальным сопровождением и "пенным шоу", с алкогольными напитками и лёгкой закуской.

Цены на такие туры начинаются от 30-35 долларов, в зависимости от продолжительности, программы, меню и так далее.

Что нужно знать перед покупкой тура?

Наиболее часто задаваемый вопрос: где лучше покупать тур, в отеле у менеджера по турам или в городе у фирм-турагентов.

Вопрос действительно сложный, так как чаще всего у отельных менеджеров цены чуть выше, чем у городских, но есть нюансы. Чаще всего, покупая тур в отеле, транспорт более комфортабелен, а при дальних поездках это очень важно. Но есть неудобство, слишком много тратится времени на сбор туристов из других отелей, а это несколько напрягает. Покупая тур у городских фирм, попутчиков бывает сравнительно меньше, но вместо автобуса с кондиционером и бутылочками воды, за вами могут прислать небольшой минивен, где может быть несколько тесновато.

Поэтому совет, прежде чем купить тур, сравните и цены и условия, а что немаловажно, вопрос со страховкой. Никаких экстрим туров без страхового полиса, это однозначно!

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