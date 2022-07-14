В Японии отложили программу поддержки внутренних поездок

Министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Тэцуо Сайто на заседании правительственной комиссии по противодействию распространения COVID-19 заявил, что японские власти временно откладывают перезапуск программы поддержки внутренних поездок из-за новой волны распространения вируса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Как только ситуация с распространением COVID-19 улучшится, мы оперативно запустим эту программу", - заверил Сайто.

По его словам, власти не планируют вводить какие-либо ограничения при поездках по стране в связи с новой вспышкой.