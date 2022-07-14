Трудовая миграция из Турции в Азербайджан выросла в разы

В январе - июне 2022 года значительно увеличилось число поездок граждан Турции в Азербайджан с целью трудоустройства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили TurkicWorld в Главном управлении Службы занятости Турции (İŞKUR).

Согласно статистике, в отчетный период число турецких граждан, посетивших Азербайджан по линии İŞKUR, выросло в 18,6 раза по сравнению с январем - июнем 2021 года.

В ведомстве отметили, что в этот период Азербайджан с целью трудоустройства по линии İŞKUR посетили 275 граждан Турции.

В целом в отчетный период по линии IŞKUR за рубеж выехали 8 393 гражданина Турции, что на 36 процентов больше, чем в январе - июне 2021 года

"В июне 2022 года по линии İŞKUR работой были обеспечены 154037 турецких граждан, из которых 60,1 процента - мужчины, 39,9 процента - женщины. В июне число безработных в Турции составило 3,568 миллиона человек, что на 0,9 процента больше, чем в июне прошлого года", - говорится в сообщении ведомства.