Нет банковской карты – не пустят на рейс?!

Онлайн-технологии позволяют сегодня без труда приобрести билет на самолет, не выходя из дома. Купить его можно на сайте авиакомпании, либо воспользовавшись ее мобильным приложением или онлайн кассами по продаже авиабилетов.

Казалось бы, все замечательно и просто, но ... и тут есть свой подводный камень, упустив из виду который, пассажир может не улететь, куда планировал.

Авиакомпания вправе отказать в перевозке

Так, большинство авиакомпаний при регистрации на рейс в аэропорту может запросить банковскую карту, с использованием которой был приобретен авиабилет онлайн. И если ее (или копии) не окажется при пассажире, то его на рейс не пустят.

При бронировании или приобретении авиабилета онлайн указывается, что при регистрации на рейс могут потребовать показать банковскую карту, с которой было оплачено бронирование. Уточним, что перевозчик запрашивает не данные банковских карт, а просит предъявить у стройки регистрации саму карту, с которой был оплачен авиабилет.

Условие предъявить карту у стойки регистрации в качестве доказательства оплаты, может быть выборочным, то есть, не всегда и не у каждого пассажира могут ее запросить.

Но в случае непредставления соответствующей банковской карты или ее копии авиакомпания вправе отказать владельцу авиабилета в посадке/перевозке. Более того - в этом случае к ней не могут быть предъявлены какие-либо претензии или требования о компенсации и возмещении ущерба.

Правило о необходимости предоставления карты в аэропорту в качестве подтверждения оплаты действительно и у азербайджанских авиакомпаний - AZAL и Buta Airways.

Я пассажир, но карта не моя

Азербайджанские авиакомпании разрешают использовать карту другого человека для онлайн бронирования или покупки авиабилетов. То есть, при онлайн оплате авиабилета банковской картой ее владелец и пассажир может и не быть одним и тем же человеком. Авиакомпании не оспаривают это право, но оговаривают дополнительные условия, знание которых также важно.

Так, согласно правилам AZAL, авиакомпании на международных рейсах имеют право потребовать у пассажира банковскую карту (копию в распечатанном или в цифровом формате), с которой производилась оплата перевозки, а при необходимости затребовать письменное согласие третьего лица, с банковской карты которого производится оплата, на проведение такой транзакции.

В случае отказа пассажира предоставить эту информацию, авиакомпании вправе отказать ему в выдаче пассажирского билета и прекратить договор перевозки в одностороннем порядке с удержанием стоимости перевозки в полном объеме в качестве исключительной неустойки по договору перевозки.

Авиакомпании вредничают?

Запрос при регистрации на рейс банковской карты, с которой был проведен платеж - это не каприз авиакомпаний. Такие проверки проводятся для выявления мошеннических операций при покупке билетов с помощью краденных банковских карт.

Такие меры предпринимаются в связи с подозрением в незаконном использовании банковских карт, либо наличии фактов электронного мошенничества в отношении конкретного лица или группы лиц, либо при наличии соответствующего оповещения банковской системы о подобных случаях, а равно при наличии соответствующих инструкций со стороны международных авиатранспортных и финансовых организаций.

Так авиакомпании защищаются: мошенники могут украсть данные банковской карты и приобрести по ним авиабилет, но вот показать ее или копию едва ли смогут.

К СВЕДЕНИЮ:

- Если карта утеряна, то для подтверждения оплаты с нее можно взять справку из банка.

- Если карта недействительна, или "обновлена" (выпущена заново), но физически она имеется на руках, ее также можно показать на стойке регистрации.

- Если владелец карты, с которой произведен платеж, путешествует вместе с пассажиром, то на стойке регистрации у последнего не запросят показать карту.

Приятных путешествий!

AviaTravel

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